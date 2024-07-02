2 Temmuz İSKİ İstanbul su kesintileri: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Temmuz Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde zaman zaman su kesintisi yaşanıyor. İşte 2 Temmuz 2024 Salı İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...
İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve barajların doluluk oranlarını kendi sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 2 Temmuz 2024 İSKİ İstanbul su kesintileri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.