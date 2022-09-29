Süt kamyoneti manevra yaptı! Daha 2 yaşındaydı! Büyük acı!

Aksaray'da, dün saat 18.30 sıralarında Eskil ilçesi Cokum Yaylası'nda yürekleri yakan bir kaza meydana geldi.
KAMYONETLE MANEVRA YAPIYORDU
DHA'da yer alan habere göre süt toplayan Faruk Karakaya (22), yönetimindeki kamyonet ile manevra yaptığı sırada Osman Koyuncu'ya çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çocuğun kamyonetin altında kaldığını görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
KÜÇÜK ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ
Osman'ın cansız bedeni otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Osman´ın cenazesi otopsi sonrası Cokum Yaylası'nda toprağa verildi.
EVİN TEK ÇOCUĞUYDU
Osman Koyuncu'nun, 7 yıllık evli olan Soner ve Yeter Koyuncu çiftinin tek çocukları olduğu öğrenildi. Sürücü Karakaya`nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
- Evlilik vaadiyle dolandırıcılık! Sahte gelini böyle getirdiler!
- Mersin Belediyesi'nin Basın Yayın Daire Başkanı Gündeş adliyeye sevk edildi
- Restorandaki yemek faciasında annenin rapor tepkisi!
- İSKİ kazısında Bizans kalıntısı çıktı
- Aldatma iddiasıyla dövmüşlerdi! Zafer pozuna 6'şar yıl 8'er ay hapis!
YORUMLAR