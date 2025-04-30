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        Haberler Gündem Güncel 2 yaşındaki bebeği darbetti | Son dakika haberleri

        2 yaşındaki bebeği darbetti

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bebeği darbettiği ileri sürülen zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 22:34 Güncelleme: 30.04.2025 - 22:34
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        2 yaşındaki bebeği darbetti
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        Denizli Sarayköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne annesi S.B.D. (22) tarafından getirilen 2 yaşındaki A.K'nin darbedilidiği tespit edildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

        Anne S.B.D'nin ifadesi doğrultusunda, bebeği annenin erkek arkadaşı S.D'nin (25) darbettiği belirlendi.

        Şüpheli, Aşağı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

        Darbedilen bebek, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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