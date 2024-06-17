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        Haberler Bilgi Yaşam 20-21 Haziran resmi tatil mi? 20-21 Haziran’da kargo, hastaneler ve resmi kurumlar açık mı? 2024 Resmi tatil takvimi

        20-21 Haziran resmi tatil mi? 20-21 Haziran'da kargo, hastaneler ve resmi kurumlar açık mı?

        Kurban Bayramı 16 Haziran'da başlayıp 19 Haziran'a kadar sürecek. Kurban Bayramı tatili boyunca 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde Borsa dahil pek çok kurum kapalı olacak. 20-21 Haziran'ın resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki 20-21 Haziran resmi tatil mi? 20-21 Haziran'da kargo, hastaneler ve resmi kurumlar açık mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 15:33 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:33
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        20-21 Haziran resmi tatil mi merak ediliyor. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma resmi tatil değildir. Bu tarihler sadece kamu çalışanlarına idari izin olarak verilmiştir. İşte 20-21 Haziran açık ve kapalı olan kurumlar

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        20 HAZİRAN RESMİ TATİL Mİ?

        20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma resmi tatil değildir. Bu tarihler sadece kamu çalışanlarına idari izin olarak verilmiştir.

        Bankalar 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günü normal çalışma saatlerine geri dönecekler. Bayram tatili boyunca acil bankacılık işlemleriniz için mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

        Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler 20-21 Haziran tarihlerinde açık olmayacak. Acil servisler açık olacak.

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        KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

        Bayram tatili öncesinde arefe günü bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Detaylı takvim aşağıdadır;

        Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran Cumartesi

        Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar

        Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi

        Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı

        Kurban Bayramı 4. günü (son) 19 Haziran Çarşamba

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        2024 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

        1 Ocak Yılbaşı

        9 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi

        10 Nisan Ramazan Bayramı 1.gün

        11 Nisan Ramazan Bayramı 2.gün

        12 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

        19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi

        16 Haziran Kurban Bayramı 1.gün

        17 Haziran Kurban Bayramı 2.gün

        18 Haziran Kurban Bayramı 3.gün

        19 Haziran Kurban Bayramı 4.gün

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

        30 Ağustos Zafer Bayramı

        28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

        31 Aralık Yılbaşı gecesi

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