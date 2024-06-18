20 HAZİRAN RESMİ TATİL Mİ?

20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma resmi tatil değildir. Bu tarihler sadece kamu çalışanlarına idari izin olarak verilmiştir.

Bankalar 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günü normal çalışma saatlerine geri dönecekler. Bayram tatili boyunca acil bankacılık işlemleriniz için mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler 20-21 Haziran tarihlerinde açık olmayacak. Acil servisler açık olacak.