İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. Arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçelerde suların ne zaman geleceği merak konusu. 20 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 20 Aralık Pazar İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

20 ARALIK PAZAR İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kuloğlu Mah,Kücük Piyale Mah,Piri Paşa Mah,Kulaksız Mah,Katip Mustafa Celebi Mah,Kececi Piri Mah,Kocatepe Mah,Piyale Paşa Mah,Örnektepe Mah,Şahkulu Mah,Şehit Muhtar Mah,Yenişehir Mah,Sururi Mah,Sütlüce Mah,Tom Tom Mah,Evliya Celebi Mah,Fetihtepe Mah,Firuz Ağa Mah,Cihangir Mah,Asmalı Mescit Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah,Gümüşsuyu Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Kamer Hatun Mah,Kaptanpaşa Mah,Hüseyinağa Mah,Hacı Ahmet Mah,Hacı Hüsrev-İstiklal Mah,Halıcıoğlu Mah Arıza Sebebi : 1400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Kağıthane-Bomonti Hattı Üzerinde İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.12.2020 21:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah,Muradiye Mah Arıza Sebebi : 1400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Kağıthane-Bomonti Hattı Üzerinde İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.12.2020 21:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah Arıza Sebebi : 1400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Kağıthane-Bomonti Hattı Üzerinde İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.12.2020 21:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Feneryolu Mah,Erenköy Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.12.2020 02:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah,Talat Paşa Mah,Çağlayan Mah,Merkez Mah,Gürsel Mah,Hürriyet Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : 1400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Kağıthane-Bomonti Hattı Üzerinde İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 19.12.2020 21:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]