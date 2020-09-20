20 Eylül koronavirüs tablosu

Bugün Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı ve vaka sayısı kaç oldu? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Soruları merak ediliyor. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Fahrettin Koca, 20 Eylül 2020 son corona virüs tablosunu duyurdu. 20 Eylül 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre son durum şu şekildeydi...

20 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Koronavirüs tablosu 20 Eylül 2020 henüz açıklandı. Sağlık Bakanlığı, "Bugün ağır hasta sayımız 1.456’ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir." dedi.

19 EYLÜL DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 97 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1312 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 266 bin 117'ye çıktı.

Test sayısı 9 milyon 173 bin 694, vaka sayısı 301 bin 348, vefat sayısı 7 bin 445 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 27 bin 786, ağır hasta sayısı 1432, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7 oldu.

"Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün ağır hasta sayımız 1432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim." ifadesini kullandı.

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DÜNYADA SON DURUM

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 928, Hindistan'da 5 milyon 308, Brezilya'da 4 milyon 495, Rusya'da 1 milyon 97 bine çıktı.

İngiltere'de son 24 saatte tespit edilen 4 bin 422 yeni vaka, ülkede 4 bin 649 vakanın saptandığı 8 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı ise 390 bin 358'e yükseldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, istatistiklere göre halkın salgın kapsamında alınan önlemlere riayet etme oranının düştüğünü ve bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

Irak'ta salgın nedeniyle mart ayında kapatılan ibadet yerlerinin sağlık kurallarına uyulması şartıyla yeniden açılması kararı alındı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 testi için gerekli örnek alma çubuklarının tükenmek üzere olduğunu belirtti.

Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi, 21 Eylül'den itibaren Rusya ile uçuşların yeniden başlatılacağını açıkladı.

Endonezya'da son 24 saatte 4 bin 168 yeni vaka ile salgının başından bu yana en yüksek günlük rakama ulaşılırken, başkent Cakarta’da, salgının yayılımına karşı hafif ve orta düzeyde belirti gösteren hastalar için 27 otel karantina merkezine dönüştürüldü.

Avustralya'nın Melbourne kentinde yürürlükteki Kovid-19 yasaklarının kaldırılması için hafta sonları gösteri düzenleyen yasak karşıtları, bugün de sokaklara döküldü.

Güney Kore ve Vietnam’ın yakın gelecekte iş seyahatlerini kolaylaştırmak için salgın kısıtlamalarını hafifletmeyi planladığı duyuruldu.

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Uygulama Yöneticisi Harry Anthony Patrinos, salgınla mücadele sürecinde eğitimde yaşanan kayıpların bireyler üzerinde gelecekte sıkıntı yaratabileceğini belirterek, "Pandemi sürecinde yaşanan 4 aylık eğitim eksikliği kişi başına düşen geliri yüzde 12 ila 18 geriletmektedir." ifadelerini kullandı.

İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (La Liga Endesa) bugün başlayan 2020-2021 sezonunun 1. haftasında iki maç Kovid-19 vakalarından dolayı ertelendi.