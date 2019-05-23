İstanbul'da 20 gün içinde 9 işyerine girerek yaklaşık 1.5 milyon liralık hırsızlık yapan 7 kişilik çete polis tarafından gözaltına alındı. Daha önceden bir çok kez yakalanan şüpheliler, hırsızlık yapacakları yerlerin kapılarını ya da camlarını taşla kırma yöntemleri sayesinde tespit edilerek yakalandılar.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İkitelli'de 18 Nisan günü bir iş hanına gelen silahlı ve maskeli şüpheliler iş yeri bekçisini tehditle etkisiz hale getirerek içeri girdi. Şüpheliler içerde buldukları elektronik eşyaları çalarak kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 4 gün sonra Esenyurt'ta bir ayakkabı imalathanesinin kasasından 500 bin liralık hırsızlık meydana geldi. Polis yaptığı incelemede, olayın bir önceki olayı gerçekleştiren kişiler tarafından yapıldığını tespit etti.