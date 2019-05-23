İstanbul'da 20 gün içinde 9 işyerine girerek yaklaşık 1.5 milyon liralık hırsızlık yapan 7 kişilik çete polis tarafından gözaltına alındı. Daha önceden bir çok kez yakalanan şüpheliler, hırsızlık yapacakları yerlerin kapılarını ya da camlarını taşla kırma yöntemleri sayesinde tespit edilerek yakalandılar.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İkitelli'de 18 Nisan günü bir iş hanına gelen silahlı ve maskeli şüpheliler iş yeri bekçisini tehditle etkisiz hale getirerek içeri girdi. Şüpheliler içerde buldukları elektronik eşyaları çalarak kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 4 gün sonra Esenyurt'ta bir ayakkabı imalathanesinin kasasından 500 bin liralık hırsızlık meydana geldi. Polis yaptığı incelemede, olayın bir önceki olayı gerçekleştiren kişiler tarafından yapıldığını tespit etti.
KULLANDIKLARI YÖNTEM ELE VERDİ
Şüpheliler olaylar sırasında kullandıkları yöntem sayesinde tespit edildiği öğrenildi. Polis güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin olay yerine geldiklerinde ellerindeki taşlarla vitrin camı ya da kepenkleri kırdığını tespit etti. Bu yöntemi kullanan ve 2 yıl önce yakalanan bir başka çete ile ilgili yapılan araştırmada olay çözüldü. Şüpheliler serbest kalan bu çeteydi.
3 İLÇEDE OPERASYON YAPILDI
Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler bir hafta önce harekete geçti. Üç ayrı ilçede düzenlenen baskında aralarında çete lideri Hakan D.'nin (24) de bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.
1.5 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞLAR
Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin 18 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında 9 iş yerine girerek yaklaşık 1.5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin hırsızlığa giderken kullandıkları otomobile aldıkları benzinin bile parasını vermeyerek kaçtıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Şüphelilerden aralarında çete lideri Hakan D.'nin de bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.
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