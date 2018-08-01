20'li yaşlarda yapılan 20 hata!

Olumsuz bazı davranışlar artık alışkanlık haline dönüştüyse buna el atmanın zamanı gelmiş demektir. 20'li yaşlarınız büyük kariyer hedefleriniz için değişiklikler yapmanız gereken iyi bir zaman... Peki bu hatalar neler? İşte 20'li yaşlarda yapılan 20 hata!