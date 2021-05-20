Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

20 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 20 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı?

20 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.151.038 yükseldi. 45.419 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

20 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

19 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

19 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 233 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 553 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 233 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 419’a yükseldi. Toplamda 51 milyon 512 bin 691 test yapıldı. Bugün yapılan 218 bin 683 testten, 11 bin 553 yeni vaka sayısı, 902 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 151 bin 38 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 271 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 980 bin 516’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 2 bin 162 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 165 milyon 340 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 426 bine, iyileşenlerin sayısı ise 144 milyon 382 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 778 bini, Hindistan'da 25 milyon 769 bini, Brezilya'da 15 milyon 735 bini ve Fransa'da 5 milyon 917 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 530 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 529 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Kovid-19 salgını sonrası 3-7 Eylül 2021'de fiziksel olarak düzenlenmesi planlanan Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2021 salgına dair belirsizlik nedeniyle iptal edildi.

Normal şartlarda her yıl ocak ayı sonunda yapılan ancak Kovid-19'dan dolayı mayısa ertelenen Madrid Uluslararası Turizm Fuarı (Fitur) kısıtlı katılımla gerçekleşti.

Fransa'da Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında ülkede kafe ve restoranların terasları, mağazalar, müzeler, sinemalar ve tiyatro salonları yeniden faaliyete geçti. Fransız hükümetinin sonbahardaki ikinci dalga sırasında Kasım 2020'de kapatılmasına karar verdiği restoran, kafe ve barlar, müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Avusturya’da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Kasım 2020’de kapatılan restoran ve oteller ile kültür ve spor merkezleri bazı tedbirler ışığında yeniden hizmet vermeye başladı.

Bulgaristan’da Kovid-19 salgınına karşı ülkede süren aşılama kampanyasının yavaş ilerlemesi devlet makamlarında endişeye neden oldu.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Kovid-19'a karşı "tamamen" aşılanan kişilere bir yılı aşkın süredir kapalı olan kapılarını açmak üzere anlaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de AB ülkelerinde 200 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.

Nijerya, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşının kullanımını onayladığını bildirildi.

Nijerya'da ayrıca, Kovid-19 aşılarının, ulaşılması zor yerlere ve çatışma bölgelerine gönderilmesinde drone kullanılıyor.

Japonya ekonomisi, Kovid-19 etkisinin yoğun hissedildiği 2020 mali yılında reel ölçekte yüzde 4,6 daraldı. Bu oran şimdiye kadar en büyük daralma olarak kayda geçti.

Japonya'da ayrıca, Kovid-19 aşı uygulamalarının hızlandırılması için eczacılara aşı yapma izni verilebileceği bildirildi.

Kenya ve Ruanda yeni aşı tedarik edemediği için toplu aşılamayı durdurdu.

Malavi son kullanım tarihi geçtiği için kullanılamayan 19 bin doz aşıyı imha edeceğini duyurdu.

Malezya'da Kovid-19 vakalarında son haftalardaki yoğun artış nedeniyle ülkedeki hastanelerde yoğun bakım ünitelerindeki doluluğun yüzde 74'e ulaştığı bildirildi.

Tayvan'da kapalı alanlarda 5, açık alanlarda 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi geçici olarak yasaklandı.

Özbekistan, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince Kovid-19'a karşı ortak geliştirilen "ZF2001" aşısından 500 bin doz daha teslim aldı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 912 bin 166 oldu
SAĞLIKTürkiye'de uygulanan aşı miktarı açıklandı
Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 11 bin 553
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı
19 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
ARAŞTIRMA: Alkolün her seviyesi beyne zararmış! - Haberler
SAĞLIKHer seviyesi beyne zararmış!
Entübeyken dünyaya getirdiği kızına ilk kez dokundu - Haberler
SAĞLIKEntübeyken dünyaya getirdiği kızına ilk kez dokundu
Covid-19 salgını yeme bağımlılığını artırdı - Haberler
SAĞLIKCovid-19 salgını yeme bağımlılığını artırdı
Yerli aşıdan iyi haber! - Haberler
SAĞLIKYerli aşıdan iyi haber!
ABD'den Hint varyantı açıklaması! Pfizer ve Moderna aşısı... - Haberler
SAĞLIKPfizer ve Moderna aşısı Hint varyantında etkili mi?
Bilim Kurulu üyesi Taşova'dan hastaneye yatışlarla ilgili önemli açıklama - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu üyesinden hastaneye yatışlarla ilgili ...
Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama! Yılda kaç kez aşılanmak gerekecek? - Haberler
SAĞLIKYılda kaç kez aşılanmak gerekecek?