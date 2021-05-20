Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.151.038 yükseldi. 45.419 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

20 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

19 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

19 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 233 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 553 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 233 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 419’a yükseldi. Toplamda 51 milyon 512 bin 691 test yapıldı. Bugün yapılan 218 bin 683 testten, 11 bin 553 yeni vaka sayısı, 902 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 151 bin 38 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 271 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 980 bin 516’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 2 bin 162 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM



Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 165 milyon 340 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 426 bine, iyileşenlerin sayısı ise 144 milyon 382 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 778 bini, Hindistan'da 25 milyon 769 bini, Brezilya'da 15 milyon 735 bini ve Fransa'da 5 milyon 917 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 530 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 529 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Kovid-19 salgını sonrası 3-7 Eylül 2021'de fiziksel olarak düzenlenmesi planlanan Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2021 salgına dair belirsizlik nedeniyle iptal edildi.

Normal şartlarda her yıl ocak ayı sonunda yapılan ancak Kovid-19'dan dolayı mayısa ertelenen Madrid Uluslararası Turizm Fuarı (Fitur) kısıtlı katılımla gerçekleşti.

Fransa'da Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında ülkede kafe ve restoranların terasları, mağazalar, müzeler, sinemalar ve tiyatro salonları yeniden faaliyete geçti. Fransız hükümetinin sonbahardaki ikinci dalga sırasında Kasım 2020'de kapatılmasına karar verdiği restoran, kafe ve barlar, müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Avusturya’da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Kasım 2020’de kapatılan restoran ve oteller ile kültür ve spor merkezleri bazı tedbirler ışığında yeniden hizmet vermeye başladı.

Bulgaristan’da Kovid-19 salgınına karşı ülkede süren aşılama kampanyasının yavaş ilerlemesi devlet makamlarında endişeye neden oldu.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Kovid-19'a karşı "tamamen" aşılanan kişilere bir yılı aşkın süredir kapalı olan kapılarını açmak üzere anlaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de AB ülkelerinde 200 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.

Nijerya, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşının kullanımını onayladığını bildirildi.

Nijerya'da ayrıca, Kovid-19 aşılarının, ulaşılması zor yerlere ve çatışma bölgelerine gönderilmesinde drone kullanılıyor.

Japonya ekonomisi, Kovid-19 etkisinin yoğun hissedildiği 2020 mali yılında reel ölçekte yüzde 4,6 daraldı. Bu oran şimdiye kadar en büyük daralma olarak kayda geçti.

Japonya'da ayrıca, Kovid-19 aşı uygulamalarının hızlandırılması için eczacılara aşı yapma izni verilebileceği bildirildi.

Kenya ve Ruanda yeni aşı tedarik edemediği için toplu aşılamayı durdurdu.

Malavi son kullanım tarihi geçtiği için kullanılamayan 19 bin doz aşıyı imha edeceğini duyurdu.

Malezya'da Kovid-19 vakalarında son haftalardaki yoğun artış nedeniyle ülkedeki hastanelerde yoğun bakım ünitelerindeki doluluğun yüzde 74'e ulaştığı bildirildi.

Tayvan'da kapalı alanlarda 5, açık alanlarda 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi geçici olarak yasaklandı.

Özbekistan, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince Kovid-19'a karşı ortak geliştirilen "ZF2001" aşısından 500 bin doz daha teslim aldı.