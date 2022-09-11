20 milyonluk vurgunda çanta oyunu!

İstanbul'da, dövizcide 20 milyon liralık vurgunda şüphelileri sırt çantası ele verdi. Çantaları değiştirerek parayı çalan şüpheliler polisin takibiyle yakalandı. Şüphelilerin olaydan sonra sırt çantasıyla yürüdükleri ve zanlılardan birinin değiştirdiği çantayla evinin bulunduğu apartmana girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 11 Mayıs Çarşamba günü Fatih ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir döviz bürosunda meydana geldi. İş yeri sahibi Irak uyruklu Majıd Mukdad Alnaji, polisi arayarak kendisine gelen 1 milyon civarındaki doların sahte olduğunu ihbar etti. Alnaji, ihbar üzerine iş yerine gelen polise durumu anlattı.

ÇALIŞANLARI SAHTE DOLARLARLA DÖNDÜ

Alnaji, çalışanları Abdullah Nabell Mohamed (27) ile Fıras Hameed Kareem'in (38), Dubai'den kendisine gönderilen 999 bin 550 doları almak için Kapalıçarşı'ya gittiğini, bir süre sonra dönen çalışanların verdiği çantadan 1 milyon 125 bin 500 dolar çıktığını ancak bu paraların tamamının geçersiz olduğunu söyledi.