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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 15 - 20 yaş ne zaman dışarı çıkacak?

15 - 20 yaş arası sokağa çıkma izin günü bekliyor. Dün 0 -14 yaş arası sokaktaydı. Şimdi gözler 15 - 20 yaş arasının dışarı çıkacağı tarihte. Önceki gün biten 4 günlük sokağa çıkma yasağının 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için de geçerli olduğu söylentisi sosyal medyayı hareketlendirdi. Bugünkü kaine toplantısından da haber bekleyenler için, Sağlık Bakan Koca bir açıklama yaptı ve çocuklar ile yaşlılardan biraz daha sabırlı olmalarını istedi. Peki 15 - 20 yaş ne zaman dışarı çıkacak?

Sokağa çıkma yasağı

15 - 20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? soruları gündemde. Pazar günü 65 yaş üstü, dün ise 0 - 14 yaş arası vatandaşlar bir kez daha dışarı çıkarak yürüyüş yaptı. Şimdi gözler 15 - 20 yaş arasının sokağa çıkacağı tarihte. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda oluşacak yasağın kaldırılma beklentisini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile yalanladı. 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar haberimizde.

15 - 20 YAŞ NE ZAMAN DIŞARI ÇIKACAK?

20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkabilmeleri için de iki aşamalı formül geliştirildi. Buna göre, 0-14 yaş grubu ve 15-20 yaş grubu farklı günlerde sokağa çıkabilecek.

İlk uygulama 0-14 yaş için 13 Mayıs Çarşamba yapılmıştı. 0 - 14 yaş bu hafta da 27 Mayıs çarşamba günü yani dün sokağa çıktı.

15-20yaş grubu için de ilk uygulama 15 Mayıs Cuma günü gerçekleştirildi. 15 - 20 yaş bu hafta da 29 Mayıs Cuma günü yani yarın dışarı çıkacak.

Sokağa çıkma saatleri 65 yaş üstü için 14.00 - 20.00 şeklinde değiştirildi. Ancak 20 yaş altı için yeni bir açıklama gelmedi. 20 yaş altı saat 11.00 - 15.00 arasında dışarı çıkabilecek.

BAKAN KOCA'DAN 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İÇİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması devam eden gençlere yönelik paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler."

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Mayıs ayı boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz" dedi. Ancak sokağa çıkma yasağının ne zaman tamamen sona ereceğiyle ilgili bir ifade kullanmadı.

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