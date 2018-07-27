2017-YDUS Ek Yerleştirme için Tercihler Alınacak!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bugün yaptığı duyuruda 2017-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) için ek yerleştirme tercihleri alacağını kamuoyuna resmi sitesinden duyurdu. Ek tercih yapmak isteyen vatandaşlar ise "Ek yerleştirme tercih işlemleri ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte ek tercihler için açıklanan o tarih...
2017- YDUS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle;
"Ek yerleştirme tercih işlemleri, 27 Temmuz-2 Ağustos 2018 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 11.00'den itibaren yapılacaktır. Tercihte bulunacak adayların 2017-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir."
EK TERCİHE AÇILACAK ALANLAR NELERDİR?
* Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Hastalıkları),
* Göğüs Hastalıkları (Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz),
* İç Hastalıkları (Dahili Hastalıklar),
* Kadın Hastalıkları ve Doğum
EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacak. Ek yerleştirme, 2017-YDUS Başvuru Kılavuzu ’nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacak. Ek yerleştirme ücreti 15 TL olacak. Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. Banka/ATM’den ödeme yapılmamalı. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59’a kadar yatıracaklar. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine alınmayacak.
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