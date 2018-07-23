Kurban Bayramı'na az bir zaman kala Türkiye'de ki vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Bu yıl enflasyonun artmasıyla birlikte Kurban fiyatlarının ne kadara tekabül edeceğini merak eden vatandaşlar şimdiden pazarları dolaşmaya başladı. Kurban Bayramı’na 1 aydan az bir süre olmasına rağmen zincir hipermarketler şimdiden kurbanlık satışına başladı. Bu yıl üretici ise kurbanlıklara enflasyona paralel olarak yüzde 10’un üzerinde zam uygulayacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Tatil 9 gün olacak mı? İşte ayrıntılar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban bayramı arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü. Kurban bayramının ilk günü ise 21 Ağustos Salı günü. Toplamda Kurban bayramı 4 gün sürecek. 24 Ağustos Cuma günü ile son bulacak.
2018 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.
|18 Ağustos Cumartesi
|1
|19 Ağustos Pazar
|2
|20 Ağustos Pazartesi
|3
|21 Ağustos Salı
|4
|22 Ağustos Çarşamba
|5
|23 Ağustos Perşembe
|6
|24 Ağustos Cuma
|7
|25 Ağustos Cumartesi
|8
|26 Ağustos Pazar
|9
BİLETCİK'TE KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ HAYVANLARA BAKIM
Bilecik'te yaklaşan Kurban Bayramı öncesi satıcıların yoğunluğu başlarken, küçük ve büyükbaş hayvanların son bakımları yapılmaya başlandı. Bilecik merkez Başköy'de hayvan satıcılığı yapan Sami Diyar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğunluğunun başladığı anlatarak, hayvanlarına da son bakımlarını yaptığı söyledi.
Bu yıl kurbanlıkların en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatının 7 bin, en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatının ise bin lira olmasını tahmin ettiklerini anlatan Diyar, sözlerine söyle devam etti; "Bayrama 1 aydan az bir süre kala satışlarda başladı. Bizler de elimizdeki büyükbaş hayvanları son bakımlarını yapıyoruz. İlk olarak bakımımız hayvanlarımızın tırnaklarından başladık. Halk dilinde Kara Merhem olarak bilinen ve Osmanlı'dan günümüze gelen bu ilacı büyükbaş hayvanlarımız ayağına sürdüğümüzde tırnaklarını koruyor ve mikropları öldürüyor. Bu işlemi yapmadan önce törpü makinamız ile hayvanın tırnaklarını iyice temizliyoruz. Ondan sonra iki aşamalı bir ilaçlama çalışması yapıyoruz. Büyükbaş hayvan almaya gelen insanlar ilk önce hayvanın diriliğine bakarken, hayvan üzerinde oluşan hastalık ve benzeri şeylere dikkat ediyorlar. Bizler hayvanlarımıza bakımlarımız yaptığımızda sağlıklı olurken, kurbanda da yüksek fiyatlara satabiliyoruz. Yanı biz onlara baktığımızda onlarda bize bakar" dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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