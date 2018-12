Müzik endüstrisinin en önemli ödüllerinden sayılan Grammy Ödülleri adayları Los Angeles'ta duyuruldu.

10 Şubat 2019'da düzenlenecek olan 61. Grammy Ödülleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Rap sanatçıları Kendrick Lamar ve Drake, en çok dikkat çeken isimler oldu. Lamar 8 Grammy'ye aday gösterilirken, Drake de Lamar'ı 7 adaylıkla takip etti. İşte 2019 Grammy Ödülleri'ni kazanmaya aday olan tüm isimler!

YILIN EN İYİ KAYDI

I Like It — Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

The Joke — Brandi Carlile

This Is America — Childish Gambino

God’s Plan — Drake

Shallow” — Lady Gaga & Bradley Cooper

All The Stars — Kendrick Lamar & SZA

Rockstar — Post Malone Featuring 21 Savage

The Middle — Zedd, Maren Morris & Grey

YILIN ALBÜMÜ

Invasion Of Privacy — Cardi B

By The Way, I Forgive You — Brandi Carlile

Scorpion — Drake

H.E.R. — H.E.R.

Beerbongs & Bentleys — Post Malone

Dirty Computer — Janelle Monáe

Golden Hour — Kacey Musgraves

Black Panther: The Album, Music From And Inspired By (Various Artists)

YILIN ŞARKISI

All The Stars — Kendrick Duckworth, Solána Rowe, Al Shuckburgh, Mark Spears & Anthony Tiffith, songwriters (Kendrick Lamar & SZA)

Boo’d Up — Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai)

God’s Plan — Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron LaTour, Matthew Samuels & Noah Shebib, songwriters (Drake)

In My Blood — Teddy Geiger, Scott Harris, Shawn Mendes & Geoffrey Warburton, songwriters (Shawn Mendes)

The Joke — Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, songwriters (Brandi Carlile)

The Middle — Sarah Aarons, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Marcus Lomax, Kyle Trewartha, Michael

Trewartha & Anton Zaslavski, songwriters (Zedd, Maren Morris & Grey)

Shallow — Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt, songwriters (Lady Gaga & Bradley Cooper)

This Is America — Donald Glover & Ludwig Goransson, songwriters (Childish Gambino)

EN İYİ YENİ SANATÇI

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI

Colors — Beck

Havana (Live) — Camila Cabello

God Is A Woman — Ariana Grande

Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?) — Lady Gaga

Better Now — Post Malone

EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ

Camila — Camila Cabello

Meaning Of Life — Kelly Clarkson

Sweetener — Ariana Grande

Shawn Mendes — Shawn Mendes

Beautiful Trauma — P!nk

Reputation — Taylor Swift

EN İYİ ROCK PERFORMANSI

Four Out Of Five —Arctic Monkeys

When Bad Does Good — Chris Cornell

Made An America — The Fever 333

Highway Tune — Greta Van Fleet

Uncomfortable — Halestorm



EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

Rainier Fog — Alice In Chains

M A N I A — Fall Out Boy

Prequelle — Ghost

From The Fires — Greta Van Fleet

Pacific Daydream — Weezer

EN İYİ RAP PERFORMANSI

Be Careful — Cardi B

Nice For What — Drake

King’s Dead — Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake

Bubblin — Anderson .Paak

Sicko Mode — Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee

EN İYİ MÜZİK VİDEOSU

APES*** — The Carters, Ricky Saiz, video director; Mélodie Buchris, Natan Schottenfels & Erinn Williams, video producers

This Is America — Childish Gambino, Hiro Murai, video director; Ibra Ake, Jason Cole & Fam Rothstein, video producers

I’m Not Racist Joyner Lucas & Ben Proulx, video directors; Joyner Lucas, video producer

Pynk” — Janelle Monáe, Emma Westenberg, video director; Justin Benoliel & Whitney Jackson, video producers

Mumbo Jumbo — Tierra Whack Marco Prestini, video director; Sara Nassim, video producer

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ