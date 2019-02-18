Kyriakos Pelekanos, 2019 Survivor Yunanistan kadrosunda yer alıyor. Hem antrenörlük yapmış hem de birçok televizyon programına katılarak kendisini tanıtmış. Peki, Kyriakos Pelekanos kimdir? Kyriakos Pelekanos kaç yaşında? İşte detaylar...

KYRİAKOS PELEKANOS KİMDİR?

Kyriakos Pelekanos 39 yaşında, Kıbrıs’ta yaşıyor ve Kıbrıs Gençler Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu. Evli ve 22 aylık bir kız çoçuğu babası. Kıbrıs'ın en ünlü antrenörlerinden biri ve birçok televizyon programına katılmış. Adil ve savaşçı bir kişiliğe sahip.

