Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı! Tekirdağ'da, 42 yaşındaki Sevgi Taşkan´ın, eski eşi 53 yaşındaki Hüseyin U.´nun evinde ensesinden tabancayla vurulmuş olarak cesedi bulundu. Hüseyin U., polis tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Hüseyin U. sorgusunda, "Alkollü geldi ve tartışma yaşadık. Bana hakaret edip, darp etti. Yüzümde onun tırnak izleri var" dedi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.11.2023 - 09:06 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:49 facebook

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