Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2020-ALES/2 sınavı 21 Şubat Pazar günü yapılacak. Sınava günler kala 21 Şubat 2021 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin listesi sınava katılacak adaylarla paylaşıldı. İşte 2020-ALES/2 Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

2020-ALES/2 SINAV GÜNÜ AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/2) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde bazı nüfus müdürlükleri açık olacak.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Şubat 2021 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

Sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

2020-ALES/2 SINAVI İÇİN AÇIK TUTULACAK İL İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ