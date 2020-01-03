Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Lozan kentinde 9-22 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 3. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kayakta, üç branşta 7 sporcu temsil edecek.
Gençlik Olimpiyatları'na katılacak sporculara başarılar dileyen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Lozan'da ülkemizi ve federasyonumuzu temsil edecek 7 sporcumuza ve antrenörlerine başarılar diliyorum. En iyi sonuçları alarak ülkemize döneceklerine yürekten inanıyorum". değerlendirmesinde bulundu.
Kış Olimpiyatları'nda kayakta Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:
1. Mina Baştan / Alp disiplini
2. Derin Berkin / Alp disiplini
3. Mine Kılıç / Biatlon
4. Barış Oduncu / Biatlon
5. Fatma Yavuz / Kayaklı koşu
6. Özlem Ceren Dursun / Kayaklı koşu
7. Mehmet Türün / Kayaklı koşu
YORUMLAR