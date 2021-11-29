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2021 1. Dönem sınavları ne zaman, ders seçimi ne zaman bitecek? Açık Lise sınavları için geri sayım

2021 Açık Öğretim Liseleri için 1. dönem sınavları geldi çattı. Milyonlarca AÖL öğrencisinin 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleşecek. MEB bünyesinde hizmet veren Açık Öğretim Liselerinde 1. dönem sınavları için ders seçiminin ne zaman biteceği merak konusu oldu. AÖL 1. dönem sınavları ders seçimi ne zaman bitecek? 2021 AÖL sınavları ne zaman?

2021 1. Dönem sınavları ne zaman, ders seçimi ne zaman bitecek? Açık Lise sınavları için geri sayım

AÖL sınav tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Açık Lise öğrencileri, büyük bir merakla 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavları online mı? sorusunun yanıtını açıkladı. İşte Açık Lise sınav tarihleri ve 1. dönem sınavları hakkında merak edilenler...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık Lise Sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim içi ortamda yapılması kararı alındı. Bu kapsamda sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi yapılacak.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için daha önce ders seçimi yapmış olan öğrencilerin bu ders seçimlerine göre sınava katılabilmesi, yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım arasında ders seçimlerini yapabilmeleri sağlanacak.

Sınavın ilk günü itibarıyla 18 yaşından gün almamış öğrenciler, mevcut ders seçme kriterleri doğrultusunda istemeleri hâlinde ders seçimi yapabilecek. 18 yaşından gün almış öğrenciler; istemeleri hâlinde dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgelerinde belirtilen derslerden, varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak ve zorunlu derslerini, sonra birbirini takip eden ortak ve zorunlu derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 20 ders olacak şekilde seçebilecek.

Açık öğretim ortaokulu öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için tekrar ders atama işlemleri yapılmadan daha önce atanan derslerden çevrim içi sınavlara katılabilecek.

Açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesinin yüz yüze eğitim ile verilen dersleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacak.

Öte yandan, açık öğretim okullarında mezuniyet şartlarını taşıyan ve sınava katılması gerekmeyenlerden sınav katılım ücreti ödeyen öğrenciler ile açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme dönemlerinde, sınav katılım ücreti hesabına sehven para yatıranlara, ücret iadeleri yapılacak.

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