Yarışmaya Kentucky eyaletinden katılan Smith, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yıl önce yatakta oturmuş ve Miss ABD'yi izlemiştim. Pek çok inanılmaz kadının sahneyi süslediğini görünce 'O sahnede olmak istiyorum' diye düşündüğünü hatırlıyorum. Bu rüyayı gerçeğe dönüştürdüm" notunu düştü.