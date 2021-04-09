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2021 AÖF vize final tarihleri: Açık Öğretim bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte sınav giriş belgeleri

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği 2021 bahar dönemi vize ve final sınavı tarihleri belli oldu. Vize sınavları için sınav giriş ekranından e-Devlet şifresi ve ya da öğrenci şifreleriyle giriş yapılabilecek. İşte 2021 AÖF vize final tarihleri: Açık Öğretim bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte sınav giriş belgeleri

2021 AÖF vize final tarihleri: Açık Öğretim bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte sınav giriş belgel

İkinci üniversite programıyla ya da örgün öğretime katılamadığı için AÖF'te eğitim gören öğrenciler AÖF bahar dönemi sınavlarını araştırıyor. 2021 AÖF vize final tarihleri: Açık Öğretim bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte sınav giriş belgeleri

AÖF VİZE VE FİNAL SINAV TARİHLERİ NEDİR?

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları yani final sınavları ise 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak.

AÖF VİZE SINAVINA NASIL GİRİLİR?

Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

AÖF sınav giriş bilgileri kurum tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamada, “2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanmıştır.” denildi.

YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Aldığı derslerden yeterli kredi ve geçer nota ulaşamayan öğrenciler ise yaz okuluna devam edecek. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 günü yapılacak

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