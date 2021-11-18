ATA AÖF ara sınavlarına girecek öğrenciler için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre ATA AÖF ara sınavları 20-21 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

ATA AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

AÖF sınav giriş belgelerini resmi internet sayfasında yayınladı. Öğrenciler TC Kimlik numaralarını ve otomasyon şifrelerini girerek sınava girecekleri okulu ve hangi derslerden sınav olunacağını öğrenebilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada "Ara Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı. Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz." dendi.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN, ONLINE MI?

2021-2022 ATA AÖF güz dönemi vize sınavı 20-21 Kasım tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

Öğrenciler ara sınavlarda ilk 7 üniteden sorumlu olacaklar.

Güz dönemi vize sınavları sonrasında adaylar final sınavları için geri sayıma başlayacak.

Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde,

Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde,

Bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde,

Bahar yarıyılı final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde

2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.