ÖSYM, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı sonuçlarını sınava katılan adaylarla paylaştı. ÖSYM internet sitesi üzerinden paylaşılan sonuçlara 10 gün boyunca ulaşılabilecek. İşte 2021-DİB-MBSTS Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları... 2021-DİB-MBSTS sonuç sorgula!

2021 DİB MBSTS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 10 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2021-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

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Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.