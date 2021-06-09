2021 LGS taban puanları açıklandı mı? LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? Taban puan ve tavan puan far

İlköğretimden ortaöğretime geçecek öğrencilerin katıldığı 2021 LGS sınavı gerçekleşti. 2021 LGS sınavına katılan adaylar sonuçların açıklanmasıyla birlikte 2021 taban puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. 2021 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlere dair merak edilenleri haberimizde derledik...

2021 LGS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2017-2018 eğitim döneminden beri uygulana LGS'de adaylar tercihlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan taban puanlarına göre yapıyor. 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen sınavın ardından merak edilen 2021 MEB lise taban puanları henüz açıklanmadı.

LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim sınava katılan öğrenciler arasında elde edilen başarı sıralamasına karşılık gelir. Sınava katılan öğrenci sınavda verdiği yanıtların doğru-yanlış hesaplamasından elde ettiği başarı puanıyla hangi yüzdelik dilim içerisine girerse o yüzdelik dilimde bulunan okulları tercih edebilir.