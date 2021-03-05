Memur maaşı ödemleri her ayın 15'inde başlıyor. Ancak ay başıyla birlikte plan yapacaklar ve maaşının ne kadar olduğunu hesaplamak isteyenler "Memur maaşları ne kadar?" ve "En düşük memur maaşı ne kadar?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor.