Ramazan ayı boyunca oruçlar tutulacak, yoksullara yardım edilecek. Milyonlarca vatandaş Allah'ın rahmet ve bereketinin arttığına inanılan kutsal Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor. Ramazan ayı ne zaman? Ramazan bayramı 2021 ne zaman? İşte detaylar...

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN??

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi