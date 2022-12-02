2022'de felaketlerin dünyaya bilançosu ağır oldu 0:00 / 0:00

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Zürih merkezli Swiss Re açıklamasında "ABD'deki Ian Kasırgası, Avrupa'daki fırtınalar, Avustralya ve Güney Afrika'daki seller gibi diğer anormal doğa olayları, 2022'de bugüne kadar tahminen 115 milyar dolarlık doğal afet sigortalı zararla sonuçlandı" dedi.

Araştırmaya göre insan kaynaklı felaketlerden de 7 milyar dolarlık bir zarar oluştu.

Bu, doğal afetlerden kaynaklanan toplam sigortalı hasarın 100 milyar doları aştığı üst üste ikinci yıl oldu ve rakam 121 milyar dolara ulaştı.

Görsel: Associated Press

Swiss Re'den Martin Bertogg, "Kentsel gelişim, enflasyon ve iklim değişikliği, aşırı hava koşullarını sürekli artan doğal afet kayıplarına dönüştüren kilit faktörlerdir. Andrew Kasırgası 30 yıl önce vurduğunda, daha önce hiç 20 milyar dolarlık bir kayıp olayı yaşanmamıştı; şimdi sadece son altı yılda yedi tane böyle kasırga oldu" diye konuştu.

Swiss Re, Ian Kasırgası'nın 50-65 milyar dolarlık tahmini sigortalı zararla 2022'deki en büyük kayba neden olan olay olduğunu söyledi.

Dördüncü kategori bir kasırga olan Ian, neredeyse tamamı 28 Eylül'de karaya ulaştığı Florida'da olmak üzere 150'den fazla ölüme neden olmuştu.

Görsel: Associated Press

Tahmini 268 milyar dolarlık toplam ekonomik kaybın; 260 milyar dolarının doğal afetlerden ve 8 milyar dolarının ise endüstriyel kazalar gibi insan kaynaklı felaketlerden kaynaklandığı da ayrıca vurgulandı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.