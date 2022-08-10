Dünya Kupası için geri sayım başladı. Tüm dünya tarafından beklenen turnuva çok yakın. Bu bekleyiş sırasında FIFA'dan gelen haber turnuva tarihinde yaptığı güncelleme herkesi heyecanlandırdı. Kupa tarihinde ilk kez turnuva bir kış ayı olan Aralık'ta yapılacak. Katar'ın yazın 50 derecenin üstünde değerlere ulaştığını düşünürsek hiç de şaşırtıcı değil. İşte, turnuva hakkında merak edilenler...