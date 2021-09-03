Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Dünya Futbolu
ABONE OL

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin dördüncü haftası, beş grupta oynanan maçlarla sona erdi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

C Grubu'nda sahasında Bulgaristan ile 1-1 berabere kalan son Avrupa şampiyonu İtalya, 1993-1996 yıllarında Brezilya, 2007-2009 yıllarında da İspanya'nın yakaladığı 35 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti.

B Grubu'nda deplasmanda İsveç'e 2-1 yenilen İspanya, dünya kupası elemelerinde 1993 yılından bu yana ilk kez müsabaka kaybetti ve 66 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- B Grubu

Gürcistan-Kosova: 0-1

İsveç-İspanya: 2-1

- C Grubu

İtalya-Bulgaristan: 1-1

Litvanya-Kuzey İrlanda: 1-4

- E Grubu

Çekya-Belarus: 1-0

Estonya-Belçika: 2-5

- I Grubu

Andorra-San Marino: 2-0

Macaristan-İngiltere: 0-4

Polonya-Arnavutluk: 4-1

- J Grubu

İzlanda-Romanya: 0-2

Lihtenştayn-Almanya: 0-2

Kuzey Makedonya-Ermenistan: 0-0

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı için İspanya'ya geldi
FUTBOL Milli Takım, İspanya'ya geldi
Son dakika: Mustafa Cengiz yoğun bakıma kaldırıldı
FUTBOL Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
Fenerbahçe son dakika transfer bombalarını patlattı: Mergim Berisha ve Max Meyer'i İstanbul'da...
FUTBOL Fenerbahçe'nin yeni transferleri İstanbul'da
Fenerbahçe'de son dakika transferi: Bustos için Independiente ile anlaşma... - Spor haberler
FUTBOL Bir transfer daha bitiyor!
Beşiktaş, Miralem Pjanic'i kiraladı
FUTBOL Beşiktaş, Pjanic'i kiraladı!
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
FUTBOL Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu
Son dakika! Galatasaray, Marcao'nun cezasını açıkladı!
FUTBOL Galatasaray, Marcao'nun cezasını açıkladı!
Galatasaray'dan son dakika transfer atağı: Eski Beşiktaşı Elneny... - Spor haberleri
FUTBOL Aslan'dan Elneny atağı!
Son dakika! Fenerbahçe Berisha ve Max Meyer'i açıkladı!
FUTBOL Fenerbahçe transferleri açıkladı!
Son dakika! Fenerbahçe'de Nabil Dirar ile yollar ayrıldı, Kasımpaşa'ya transfer oldu
FUTBOL Fenerbahçe'de ayrılık!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.