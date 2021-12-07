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Haberler Gündem Eğitim 2022 KPSS linsans, ortaöğretim ne zaman? KPSS tarihleri belli mi?
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ÖSYM, KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans tarihlerini açıklandı mı? 2022 KPSS ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen KPSS için başvuru tarihleri ve sınav tarihleri merak konusu oldu. Kamu kadrolarında çalışmak isteyen vatandaşların başvuru yapabilmek için ihtiyaç duydukları KPSS puanı için ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimini araştırıyor. 2022 KPSS ne zaman? KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans tarihleri açıklandı mı?

2022 KPSS linsans, ortaöğretim ne zaman? KPSS tarihleri belli mi?

18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konan KPSS sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Milyonlarca KPSS adayının gündeminde 2022 KPSS tarihleri var. ÖSYM her sene, yılbaşına yakın bir süreçte yıllık sınav takvimi yayınlıyor. Bu sınav takvimi içerisinde de hangi sınavın ne zaman yapılacağı bilgisi yer alıyor. KPSS sınavlarına dair her tarihin yer aldığı ÖSYM takvimi belli oldu mu? İşte 2022 KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans tarihleri hakkında merak edilenler...

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM, LİSAN, ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takviminin henüz yayınlanmaması nedeniyle KPSS’nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2022 yılına ait sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte hem sınavların tarihleri hem de başvuruların tarihleri netlik kazanacak.

Bu nedenle kurumdan gelecek 2022 sınav takvimi açıklamasının beklenmesi gerekiyor. ÖSYM Sınav Takvimi 2021 yılında Ocak ayında yayınlanmıştı.

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