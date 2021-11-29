Bryan Adams fotoğraflarının hikayesini şöyle açıklıyor:

“Yolda yaşanan her şeyi birkaç güne sığdırıp özetlemek son derece zor olacaktı. O nedenle ben de bazı yönlerini yansıtmaya çalıştım… Örneğin, müzisyenler çoğu zaman binanın önünü görmezler, arkasını görürler. Sahneye açılan kapıyı, kulisi, bir binanın bodrum katını görürüz… Sahneden aracın kapısına gidersiniz, oradan otel kapısına, tren veya otobüs kapısına… Kısacası pek çok kapı var ama konu her zaman seyahat etmekle ilişkili…”

(Kali Uchis)