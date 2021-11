Yirmi yıldan uzun süredir müzik dünyasındaki başarılarına yenilerini eklemeye devam eden Bryan Adams, bir yandan da ünlü bir fotoğrafçı olarak yerini sağlamlaştırıyor. Adams On The Road (Yolda) temalı Pirelli Takvimi için çektiği fotoğraflarla sanatçıların yollardaki ve turnelerdeki hayatlarından kareler yakalıyor. Kanadalı müzisyenin takvim için bestelediği, takvimle aynı adı taşıyan On The Road şarkısı da yeni albümünde yer alacak.

