Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ve ikametgâh adresinin bağlı olduğu Dayanışma Vakfı üzerinden alınmaya devam ediyor. Aile Destek Paketi Ocak ayı ödeme tarihleri hak sahipleri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, "Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, zam geldi mi, başvuru şartları neler, ne zaman yatacak?" İşte Aile Destek Programı başvuru ekranı...