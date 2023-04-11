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2023 AÖL sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav takvimini açıkladı. AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt süreci 3 Nisan tarihinde sona ermesinin ardından, açık lise öğrencileri 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarihi beklemeye başladı. Nisan ayında uygulanacak olan AÖL sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapılacağı MEB'den gelen açıklamayla netlik kazandı. İşte 2023 AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

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  • 2023 AÖL sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

    AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt sürecinin 3 Nisan tarihinde tamamlanmasının ardından gözler AÖL sınav tarihlerine çevrildi. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, AÖL 2. dönem sınav tarihlerini duyurdu. AÖL sınavlarında öğrencilere 20 soru yöneltilirken ve sınav süresi 25 dakikadır. Peki, "AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi olacak? İşte 2023 AÖL sınav takvimi...
  • 2023 AÖL sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

    AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında yapılacaktır.
  • 2023 AÖL sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

    AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak gerçekleşeceği belirtildi. 
  • 2023 AÖL sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

    AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

     
  • 2023 AÖL sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

    Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.
  • 2023 AÖL sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

    100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir.

    Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.
  • 2023 AÖL sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

    KAYIT YENİLEME 3 NİSAN TARİHİNDE SONA ERDİ

    Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası uzatıldı. Kayıt yenileme ve ilk kayıt yapmayan adaylar sınavlara katılamayacak. Öğrencilik durumu sistem üzerinde Silik, Donuk veya Aktif olanlar kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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