AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt sürecinin 3 Nisan tarihinde tamamlanmasının ardından gözler AÖL sınav tarihlerine çevrildi. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, AÖL 2. dönem sınav tarihlerini duyurdu. AÖL sınavlarında öğrencilere 20 soru yöneltilirken ve sınav süresi 25 dakikadır. Peki, "AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi olacak? İşte 2023 AÖL sınav takvimi...