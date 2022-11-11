2023 dini günler listesi belli oldu!

Müslümanlar için özel bir yere sahip olan dini günlerin hangi zamana denk geldiği merak ediliyor. Yapılacak hazırlıklar için dini günlerin ne zamana denk geldiği öncesinden takip ediliyor. Müslümanlar birçok plan ve programını dini günlere göre yaptığı için özellikle bu günlerin hangi günlere denk geldiği oldukça önemli bir yer tutuyor. 2023 dini günler takvimi ise Diyanet tarafından yayımlandı. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, kandil günleri Müslüman alemi için önemli günlerdir. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, kandil günleri bu yüzden her yıl değişiklik gösterir. 2023 bayram, kandil ve dini günler takvimini sizler için hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz. İşte 2023 dini günler takvimi…