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2023 hedefi 20 termal kent

Türkiye'nin termal ve sağlık turizminde daha fazla söz sahibi olabilmesi için 2023'e kadar 20 ilin "termal kent" haline getirilmesi hedefleniyor

05.10.2018 - 13:54 | Güncelleme:

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, Türkiye'nin termal su kaynakları açısından oldukça zengin olduğunu ve bu kaynakların yüzyıllardır şifa dağıttığını söyledi.

Son 15 yılda termal ve sağlık turizmi alanında yeni bir segment oluşturulduğunu belirten Çakmak, termal ve sağlık yatırımları ile hastanelerin entegre bir sistem haline getirildiğini anlattı.

AA'nın haberine göre; Çakmak, sağlık turizmi açısından turist gelmesi için sadece termal tesisin yeterli olmadığını ve mutlaka hastane de gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü gelen misafir sadece termal turizm hizmeti almıyor, diğer yan hastalıklarının tedavi edilmesi için de donanımlı hastanelere ihtiyaç duyuyor. Artık illerimizde zincir hastanelerimiz, şehir hastanelerimiz var. Bunlar geliştikçe dünyadaki sağlık turistinin cazibe merkezi haline gelmiş durumdayız. Dünyada sağlık turizminde ABD ve Almanya'dan sonra 3. noktadayız. Almanya termal ve sağlık turizminde çok önemli, çok da zengin bir ülke olmasına rağmen biz hemen Almanya'nın arkasında 3. sıraya yerleştik." değerlendirmesinde bulundu.

"HEDEF 2023 YILINDA 2 MİLYON TURİSTE HİZMET VERMEK"

Sağlık ve termal turizm alanında ülkeye gelen turist sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Çakmak, şu bilgileri verdi: "Genel anlamda diğer turizm segmentlerinde yaşanan kriz dönemlerinde sağlık turizminde bir kriz yaşamadık. 2016-2017 yıllarında diğer turizm segmentlerinde düşüşler varken bizde yüzde 20-25 artışlar oldu. Sıfırdan başladık ve bugün 144 ülkeden 765 bin yabancı hastaya hizmet vermeye, sağlık dağıtmaya başladık. Hedefimiz 2023 yılında 2 milyon turiste hizmet vermek ve ülkemize 20 milyar dolar gelir sağlamak."

Çakmak, Türkiye'ye sağlık turizmi kapsamında çok çeşitli ülkelerden turist geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "En çok turisti Orta Doğu ülkelerinden alıyoruz. Daha sonra Avrupa, 3. kademe olarak da Türki cumhuriyetler ve Rusça konuşulan ülkelerden alıyoruz. Ülkemizde 20 termal kenti oluşturmaya çalışıyoruz. İlk olarak 10 kent belirledik. Denizli, Afyon, Sivas, Balıkesir, Niğde, Uşak, Kütahya, Nevşehir, Ankara ve Yalova termal kent yapmak istediğimiz ilk 10 il arasında yer alıyor. Bunun 3'ünü oluşturduk. Denizli ve Afyon termal kent olmuş durumda, Sivas ise termal kent olmaya aday bir il. Sivas'ın da eksiklerini tamamlayacağız ve Sivas gelecek yıl termal kent olarak hizmet verecek. Bir kentin termal kent haline gelebilmesi için o kentte fizik ve rehabilitasyon merkezi olmasına, yaşam alanlarının ve altyapı yatırımlarının tamamlanmasına dikkat ediyoruz. 2023'e kadar hedefimiz 20 termal kent oluşturmak, 20 termal kent ilimizde yabancı misafirleri ağırlamak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak."

 

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