Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        2023, kayıtlardaki 'en sıcak yıl' olma yolunda

        Dünyada en sıcak Haziran ayının yaşanması ve Temmuz ayının ilk 2 haftasında da sıcaklık rekorlarının kırılmasının ardından 2023'ün, yüzde 81 ihtimalle kayıtlardaki 'en sıcak yıl' olacağı hesaplandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        2023, kayıtlardaki 'en sıcak yıl' olma yolunda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Berkeley Earth tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sıcaklık değerlerinin ölçülmeye başlandığı 1850'den beri geçen ay, en sıcak haziran olarak kayda geçti. Haziranda küresel sıcaklıklar, 1850-1900 dönemi ortalamasına göre 1,47 derece arttı.

        Haziran 2023, okyanuslarda da 1,12 dereceyle rekor sıcaklık artışının görüldüğü dönem oldu.

        Ocak-haziran dönemi sıcaklıkları dikkate alındığında, rekor haziran sıcaklığının ardından El Nino'nun da etkisiyle 2023'ün, kayıtlardaki en sıcak yıl olma ihtimali yüzde 81 olarak hesaplandı.

        2023'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olmaması durumunda en sıcak ilk 4 yıldan biri olma ihtimali ise yüzde 99 olarak öngörüldü.

        REKLAM

        Öte yandan, 2023'ün, yüzde 98 ihtimalle okyanuslarda tüm zamanların en sıcak yılı olacağı tahmin edildi.

        Rekorlara rağmen bu yıl küresel sıcaklık artışının 1850-1900 dönemine göre 1,5 dereceyi "muhtemelen" aşmayacağı, El Nino'nun sıcaklıklara etkisinin zamanla yansımasından dolayı El Nino'nun, 2024'te sıcaklıkları 2023'tekinden daha fazla artıracağı öngörüldü.

        Küresel ortalama sıcaklıklar, günlük bazda ilk olarak 3 Temmuz'da rekor kırmasının ardından temmuzun ilk haftasının "kayıtlardaki en sıcak hafta" olarak olduğu açıklanmıştı.

        Dünya Meteoroloji Örgütü, 4 Temmuz'da, El Nino koşullarının başladığını ilan etmişti.

        Şu anda ise 2016, kayıtlardaki en sıcak yıl.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Marmara'da sıcaklık 41 dereceye kadar çıkıyor!
        Marmara'da sıcaklık 41 dereceye kadar çıkıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması
        52 kiloluluk altın vurgununda 2 yıl sonra tutuklama!
        52 kiloluluk altın vurgununda 2 yıl sonra tutuklama!
        Elektrik dağıtım görevlisi, akrobatları aratmadı!
        Elektrik dağıtım görevlisi, akrobatları aratmadı!
        3 yıldız daha geliyor!
        3 yıldız daha geliyor!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        Titan'ın patlama nedeni neydi?
        Titan'ın patlama nedeni neydi?
        62,5 yıl hapis! Boşanma aşamasındaki eşinin evine baskın
        62,5 yıl hapis! Boşanma aşamasındaki eşinin evine baskın
        Pasifik Okyanusu'nda 2 ay hayatta kaldı
        Pasifik Okyanusu'nda 2 ay hayatta kaldı
        Ayrılık kapıda!
        Ayrılık kapıda!
        Eskişehir'de eşini öldüren kadına "iyi hal" ile müebbet hapis
        Eskişehir'de eşini öldüren kadına "iyi hal" ile müebbet hapis
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...
        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        Icardi'den Wanda Nara paylaşımı
        Icardi'den Wanda Nara paylaşımı
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        Filenin Sultanları'na tebrik yağdı
        Filenin Sultanları'na tebrik yağdı
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Bu yılın en yıkıcı sel ve fırtınası: Can kaybı artıyor!
        Bu yılın en yıkıcı sel ve fırtınası: Can kaybı artıyor!
        Benzinde alım gücü farkı
        Benzinde alım gücü farkı