Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına katılım sağlayacak adaylar KPSS başvuru ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından organize edilecek KPSS maratonu bu yıl 23 Temmuz itibarıyla başlıyor. Peki, "KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2023 KPSS başvuru ekranı...