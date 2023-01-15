Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2023 Ocak ayı emekli ve memur maaşları zam farkı ne zaman hesaplara yatacak?

Emekli ve memur maaş zammı geçtiğimiz hafta açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte belli oldu. Söz konusu duruma dair senaryolar netleşmeye başladı. İşte 2023 Ocak emekli memur maaş zammı farkları ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler ve hesaplara ne zaman yatacağına dair ayrıntılı bilgiler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Zamlı emekli ve memur maaş farkı ödeme tarihleri 2023: Emekli maaşı ve memur maaşı farkları ne zaman ödenecek ve hangi gün hesaplara yatacak?

    2023 zamlı emekli ve memur maaşı zam farkına dair ayrıntılar belli olmuş durumda. 2022 Aralık ayı enflasyon rakamlarının vatandaşların bilgisine sunulmasının ardından merakla beklenen emekli ve memur maaşı zam farkı da netleşti. İşte, konuyla ilgili tüm bilgiler...
  • Zamlı emekli ve memur maaş farkı ödeme tarihleri 2023: Emekli maaşı ve memur maaşı farkları ne zaman ödenecek ve hangi gün hesaplara yatacak?

    MEMUR MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan memur maaş zammı açıklaması geldi. Açıklamada ''Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13.52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız.'' denildi
  • Zamlı emekli ve memur maaş farkı ödeme tarihleri 2023: Emekli maaşı ve memur maaşı farkları ne zaman ödenecek ve hangi gün hesaplara yatacak?

    AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

    Memurlar 15 Ocak’ta maaş zammının yüzde 16.48’lik kısmını alacaklar. Kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına yatırılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memurların zamlı maaşı iki parça halinde alabileceğini söyledi. AK Parti Grubu'nda sözleşmeli personel ile ilgili açıklama yapan Elitaş memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili "Birkaç gün gecikmeyle olur" ifadelerini kullandı.  
  • Zamlı emekli ve memur maaş farkı ödeme tarihleri 2023: Emekli maaşı ve memur maaşı farkları ne zaman ödenecek ve hangi gün hesaplara yatacak?

    Elitaş, memurların 15 Ocak'ta maaşlarını yüzde 16.48 zamlı alacağını, birkaç gün sonra da kalan 13.52 puanlık kısmın hesaplara yatırılacağını kaydetti. Elitaş, "Geçen hafta geçirebilseydik pazar günü yansımış olacaktı. Cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur" dedi.
  • Zamlı emekli ve memur maaş farkı ödeme tarihleri 2023: Emekli maaşı ve memur maaşı farkları ne zaman ödenecek ve hangi gün hesaplara yatacak?

    EMEKLİ OCAK AYI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Emekli aylıkları Emekli Sandığı’nda her ayın 1’i ila 5’inde; SSK’lılarda 17’si ila 26’sında; BAĞ-KUR’lularda ise her ayın 25’i ila 28’inde ödeniyor. Yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor. Emekli Sandığı mensuplarının ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğu için zamlı maaşlar şubat ayında ödenecek. 
  • Zamlı emekli ve memur maaş farkı ödeme tarihleri 2023: Emekli maaşı ve memur maaşı farkları ne zaman ödenecek ve hangi gün hesaplara yatacak?

    MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 30 ZAM!

    Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Böylece yıllık maaş artışı yüzde 84.20’ye çıkmış oldu.
  • Zamlı emekli ve memur maaş farkı ödeme tarihleri 2023: Emekli maaşı ve memur maaşı farkları ne zaman ödenecek ve hangi gün hesaplara yatacak?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL

    En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.
  • Zamlı emekli ve memur maaş farkı ödeme tarihleri 2023: Emekli maaşı ve memur maaşı farkları ne zaman ödenecek ve hangi gün hesaplara yatacak?

    2000 sonrası SSK ile BAĞ-KUR'luların kök aylıkları temmuz ayında, bu yılın ocak - haziran döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında artırılacak. Artırılan tutar 5.500 TL'nin altında kalırsa aynı aylığı almaya devam edecekler. Artırılan tutar 5.500 TL'yi geçerse, geçen tutar üzerinden ödeme yapılacak.
  • Zamlı emekli ve memur maaş farkı ödeme tarihleri 2023: Emekli maaşı ve memur maaşı farkları ne zaman ödenecek ve hangi gün hesaplara yatacak?

    Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve avukatların emekli aylıkları gelecek aydan itibaren 3600 ek gösterge üzerinden ödenecek. Söz konusu mesleklerden 25 yıllık hizmet üzerinden emekli olanların aylıkları 11.833 TL'ye çıkacak.
  • Zamlı emekli ve memur maaş farkı ödeme tarihleri 2023: Emekli maaşı ve memur maaşı farkları ne zaman ödenecek ve hangi gün hesaplara yatacak?

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 837 TL OLDU

    Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 TL’ye yükseldi.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.