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2023 TOKİ kura tarihleri takvimi! TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ konut projesinde kura çekimi için geri sayım başladı. TOKİ sosyal konut projesinde, kura çekilişi 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'de 4. etap kuralarının sonuçlandığını belirtirken, 5 etap kura çekiminin başladığına vurgu yaptı. 5 etap kuraları Ankara ve Hatay illeri ile başlarken, 2+1 ve 3+1 evler, kura sonuçlarının açıklamasıyla isim listesi de belli oldu. İşte 2023 Ocak ayı TOKİ kura tarihleri takvimi...

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  • 2023 TOKİ kura tarihleri takvimi! TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    TOKİ 5 etap kuraları Hatay ve Ankara illerinde başladı. Kura sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla nihai isim listesi sorgulama süreci başlamış oldu. TOKİ sosyal konut projesi  4. etap kuralarının 19 Aralık Pazartesi günü itibarıyla sona erdi. Peki, "TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" İşte TOKİ Ocak 2023 kura çekim takvimi...
  • 2023 TOKİ kura tarihleri takvimi! TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    TOKİ 4. ETAP KURALARI TAMAMLANDI!

    Tarihin en büyük sosyal konut projesinde 4. etap kuralarının 19 Aralık Pazartesi günü itibarıyla tamamlandığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

     
  • 2023 TOKİ kura tarihleri takvimi! TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    TOKİ KURA ÇEKİMLERİ 45 İLDE SONA ERDİ

    "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında ilk 4 etabın kura çekimleri 7 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Konya, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat illerinde noter huzurunda gerçekleştirildi. 
  • 2023 TOKİ kura tarihleri takvimi! TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    BEŞİNCİ ETAP KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

    Beşinci etap TOKİ kura çekilişi 20 Aralık 2022 - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapılacak. 20 Aralık 2022 tarihi itibariyle Yozgat ve Rize'den başlayan beşinci etap TOKİ kura çekilişi 13 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.
  • 2023 TOKİ kura tarihleri takvimi! TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    2023 OCAK TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

    2 - 12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

    2 - 5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

    6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

    7 - 8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

    10 - 13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut
  • 2023 TOKİ kura tarihleri takvimi! TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
  • 2023 TOKİ kura tarihleri takvimi! TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 2023 TOKİ kura tarihleri takvimi! TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

    TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.

    TOKİ KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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