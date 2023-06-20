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2023 yeni stajyer maaşı! Stajyer maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükseltilmesinin ardından, stajyer maaşları gündemdeki yerini aldı. Stajyerlerin maaşı asgari ücret üzerinden hesaplandığı için maaş zamları da asgari ücrete bağlı olarak değişim göstermektedir. Stajyer maaşı hesaplanırken, o yılın net asgari ücret tutarından asgari geçim indirimi miktarı düşülür ve kalan net rakam üçe bölünerek meslek lisesi stajyer öğrencisinin alması gereken aylık maaş miktarı olarak hesaplanır. İşte 2023 zamlı stajyer maaşı...

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  • 2023 yeni stajyer maaşları! Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı Temmuz ayı net asgari ücrete yüzde 34 zam yapılarak 11 bin 402 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından, stajyer maaşlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başladı. Asgari ücrete yapılan zam oranında değişiklik gösteren stajyer maaşları hesaplanırken birçok kriter esas alınmaktadır. Peki, "Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" İşte 2023 yeni stajyer maaşı... 
  • 2023 yeni stajyer maaşları! Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    YENİ NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Temmuz ayı itibariyle geçerli olacak 2023 yılı net asgari ücreti 11 bin 402 TL olarak duyurdu.
  • 2023 yeni stajyer maaşları! Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    STAJYER MAAŞI 2023 NE KADAR OLDU? 

    Şu an stajyer maaşı 2 bin 542 olarak veriliyor.

    Söz konusu maaş, yapılan ara zam yüzdesi ile aynı doğrultuda artacak. Böylelikle yeni stajyer maaşının 3 bin 420 TL olması bekleniyor.
  • 2023 yeni stajyer maaşları! Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    STAJYER MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

    Stajyer öğrencilerin maaşı asgari ücret üzerinden hesaplandığı için maaş zamları da asgari ücrete bağlı olarak değişiyor. 
  • 2023 yeni stajyer maaşları! Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    Maaş hesaplamasında o yılın net asgari ücret tutarından asgari geçim indirimi miktarı düşülür ve kalan net rakam üçe bölünerek meslek lisesi stajyer öğrencisinin alması gereken aylık maaş miktarı hesaplanır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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