Haberler Gündem 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? ATA AÖF bütünleme sınavına kimler girebilecek?

2024 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınavına kimler girebilecek? Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi final sınavları 13-14 Ocak tarihlerinde uygulanırken, sonuçlar geçtiğimiz günlerde erişime sunuldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından final sınavına katılamayan veya başarısız sonuç alan öğrenciler, bütünlenmelerin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri... Habertürk Giriş: 24.01.2024 - 23:51 Güncelleme: 24.01.2024 - 23:51 facebook

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ATA AÖF sonuçlarının açıklanmasınına ardından, gözler bütünleme tarihlerine çevrildi. Üç oturumda uygulanacak bütünleme sınavı tarihleri Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yayımladığı sınav takvimi ile netlik kazandı. Peki, "2024 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? ATA AÖF bütünleme sınavına kimler girebilecek?" İşte detaylar...

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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF akademik takvimiyle bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Buna göre bütünleme sınavı şu günler de uygulanacak;