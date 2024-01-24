2024 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınavına kimler girebilecek?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi final sınavları 13-14 Ocak tarihlerinde uygulanırken, sonuçlar geçtiğimiz günlerde erişime sunuldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından final sınavına katılamayan veya başarısız sonuç alan öğrenciler, bütünlenmelerin yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte 2024 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri...
ATA AÖF sonuçlarının açıklanmasınına ardından, gözler bütünleme tarihlerine çevrildi. Üç oturumda uygulanacak bütünleme sınavı tarihleri Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yayımladığı sınav takvimi ile netlik kazandı. Peki, "2024 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, hangi tarihte? ATA AÖF bütünleme sınavına kimler girebilecek?" İşte detaylar...
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF akademik takvimiyle bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Buna göre bütünleme sınavı şu günler de uygulanacak;
SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN 23 OCAK!
7-18 Şubat 2024 tarihlerinde yüz yüze gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı için sınav merkezi tercihlerinde son gün 23 Ocak!
Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini gün içerisinde saat 23.59'a kadar yapabilirler. Aksi takdirde sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacaktır.
I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00
BAHAR DÖNEMİ 2024
Ara (Vize) Sınavı
I.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 28 Nisan 2024 Saat: 09.30
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 02 Haziran 2024 Saat: 15.00