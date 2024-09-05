2024 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?
1 Eylül günü 81 ilde aynı anda gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavına 1 milyonu aşkın memur adayı katıldı. 120 soruluk sınavda hayalleri için yarışan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM, heyecanlı bekleyiş için tarih verdi. İşte, 2024 KPSS Ön Lisans sonuç tarihi...
1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğu KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül günü gerçekleştirdi. Memur olmak isteyen adaylar, 130 dakikalık testte hayallerine ulaşmak için birbiriyle yarıştı. Şimdi ise gözler ÖSYM'ye döndü. Peki, 2024 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ön lisans sınav sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden açıklanacak.
2024 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL NEREDEN ÖĞRENİLİR?
KPSS sonuçları, T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.