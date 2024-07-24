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        Haberler Bilgi Gündem 2024 KPSS takvimi: AÖABT, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT sınav ve sonuç açıklanma tarihi

        2024 KPSS takvimi: AÖABT, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT sınavları ne zaman yapılacak?

        Memur olma hayalleri kuran milyonlarca vatandaş için KPSS süreci devam ediyor. Lisans sınavının ilk oturumları tamamlandı ancak Ağustos ve Eylül'de de sınavlar devam ediyor. İşte, 2024 KPSS takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 13:17 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:17
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        1

        KPSS maratonu tüm hızıyla sürüyor. KPSS Lisans Gebel Yetenek-Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarının ardından Alan Bilgisi sınavları da tamamlandı ancak KPSS süreci bitmedi. İşte, 2024 KPSS takvimi ile kalan sınavlar ve sonuç tarihleri...

        2

        KPSS LİSANS AÖABT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı 4 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak, sınav 10.15'te başlayacak. Sonuçlar ise 23 Ağustos'ta açıklanacak.

        3

        KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        KPSS 2024-KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak, sınav saat 10.15'te yapılacak. Sonuçlar ise 20 Eylül'de açıklanacak.

        4

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        KPSS -KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 4 Ekim'de açıklanacak.

        5

        KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı 22 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar 16 Ekim'de ilan edilecek.

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