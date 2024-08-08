2024 KPSS takvimi: Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT sınavları ne zaman yapılacak?
Memur olmak için çeşitli KPSS seviye sınavlarında yarışan adaylar için maraton sürüyor. KPSS Lisans sınavları tamamlansa da henüz adayların önünde Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT ve sınavları var. İşte, 2024 KPSS takvimi ve sınav tarihleri...
KPSS maratonu tüm hızıyla devam ediyor. KPSS Lisans oturumları tamamlandı. En son 4 Ağustos günü KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapıldı. Peki, geriye kaç sınav kaldı? KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları ne zaman? İşte, 2024 KPSS takvimi...
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS 2024-KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak, sınav saat 10.15'te yapılacak. Sonuçlar ise 20 Eylül'de açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS -KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 4 Ekim'de açıklanacak.