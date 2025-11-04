Habertürk
        2025-2026 İBB burs başvuruları sürüyor! Kimler burs başvurusu yapabilir, burs miktarı ne kadar, hangi belgeler isteniyor?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" başvuruları devam ediyor. Program kapsamında 100 bin üniversite öğrencisine 20 bin TL tutarında mali destek verilecek. Başvurusunu henüz tamamlamayan öğrenciler, işlemlerini İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden ya da gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden kolayca yapabiliyor. İşte İBB 2025-2026 burs programına dair tüm ayrıntılar…

        Giriş: 04.11.2025 - 10:43 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:43
        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik sağlayacağı 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'ne başvurular sürüyor. Bu kapsamda 100 bin öğrenciye 20 bin TL tutarında burs sağlanacak. Açık öğretimde okuyan, yurt dışında öğrenim gören ve 30 yaş üstü öğrenciler başvuru yapamayacak. İşte başvuru koşulları, gerekli belgeler ve sürece dair tüm ayrıntılar…

        2

        2025 İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS BAŞVURU TARİHİ UZATILDI

        Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla alınmaya başladı. Normal şartlarda 17 Ekim 2025 Cuma günü bitmesi gereken başvuru tarihi uzatıldı.

        Buna göre; İBB burs başvuru tarihleri 21 Kasım 2025 Cuma gününe kadar devam edecek.

        3

        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NE KADAR?

        2024 yılında İBB, 100 bin öğrenciye 15 bin TL değerinde burs sağladı. 2025-2026 eğitim yılı burs miktarı 20 bin TL olarak belirlendi.

        4

        İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU ŞARTLARI

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        - Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

        - Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencisi olmak

        - Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

        - Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu okuyor olmak

        - Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

        - Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

        5

        KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

        - Açık öğretimde okuyan öğrenciler

        - Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler

        - Ücretli değişim programında bulunanlar

        - Ön Lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek Lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler.

        6

        İSTENİLEN EVRAKLAR

        - Sabıka kaydı almadığına dair belge,

        - Öğrenci belgesi,

        - Transkript belgesi,

        - Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi,

        - Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.),

        - Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi,

        - Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler,

        - Yurtta veya kirada kaldığına dair belge,

        - Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge.

