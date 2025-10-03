2025'in son çeyreğinde beyaz perdede fırtına esecek! Avatar'dan Zootropolie'e yıl sonuna damga vuracak filmler!

YILIN EN ÇOK BEKLENEN DEVAM FİLMİ: AVATAR

2025’in en büyük finalini ise hiç kuşkusuz James Cameron’un yönettiği “Avatar: Ateş ve Kül” yapacak. 19 Aralık’ta gösterime girecek film, 3 saat 12 dakikalık epik süresiyle izleyicileri yeniden Pandora evrenine davet ediyor. Serinin önceki filmlerinde olduğu gibi Sam Worthington ve Zoe Saldana başrolde yer alırken, görsel efektlerin yine sinema tarihinde iz bırakması bekleniyor.

Fotoğraf kaynak: IMDb