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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 KYK kredi burs zamlı ücretleri ile burslar ne kadara yükseldi? KYK zamlı kredi burs ne kadar oldu?

        2025 KYK kredi burs ücretleri ne kadar oldu?

        2025 yılıyla beraber KYK kredi ve burslara zam gelecek. KYK'dan ödeme alan milyonlarca öğrenci yeni yılda zamlı ücretleri araştırıyor. İşte, 2025 KYK kredi burs zamlı ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 12:36 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:36
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        Milyonlarca öğrenci 2025 yılıyla beraber, her ay düzenli olarak hesaplarına yatan KYK kredi ve burs miktarının kaç TL'ye çıkacağını araştırıyor. Zamlı ödemeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. İşte, 2025 zamlı KYK kredi ve burs ücretleri...

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        2025 ZAMLI KYK KREDİ BURS ÜCRETLERİ

        Ön lisans ve lisan öğrencileri için 2 bin liradan, 3 bin liraya

        Yüksek lisansta 4 bin liradan, 6 bin liraya

        Doktora öğrencileri için ise 6 bin lirada, 9 bin liraya yükseldi.

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        KYK BURS VE KREDİ ÖDEME GÜNLERİ

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.

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