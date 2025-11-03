2026 yeniden değerleme oranına göre zamlı pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ve yurt dışı çıkış harcı ücreti
TÜİK'in Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurmasının ardından, 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı da netleşti. Buna göre vergi, harç ve cezalarda esas alınacak oran yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu artışla birlikte pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı gibi kalemlerde de yeni tutarlar ortaya çıktı. İşte, 2026 yılı için geçerli olacak yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranına göre güncellenen pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı tutarları
TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı da belli açıklandı. Buna göre vergi, harç ve cezalar için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Yeni oranla beraber pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı gibi kalemler yeniden belirlendi. İşte, 2026 yeniden değerleme oranına göre pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı ücreti
2026 YENİDEN DEĞERLEME ORANI KAÇ OLDU?
2026 yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Geçen sene bu rakam, yüzde 43,93 olarak uygulanmıştı.
2026 YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR?
Eylül ayında yapılan zamla birlikte 'yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1000 TL'ye yükseltilmişti. 2026'da söz konusu tutar 1255 TL'ye yükselecek.
2026 EHLİYET HARCI NE KADAR OLACAK?
Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 5.678 TL'den 7.122 TL'ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.883 TL'den 2360 TL'ye yükselecek.
2026 PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:
6 aya kadar: 2.956 TL
1 yıl: 4296 TL
2 yıl: 7065 TL
3 yıl: 10 bin 65 TL
3 yıldan fazla: 14 bin 146 TL
2026 IMEI ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Bu kapsamda yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI kayıt ücreti 1 Ocak 2026'dan itibaren 57 bin 241 TL'ye yükselecek.