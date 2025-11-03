TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı da belli açıklandı. Buna göre vergi, harç ve cezalar için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Yeni oranla beraber pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı gibi kalemler yeniden belirlendi. İşte, 2026 yeniden değerleme oranına göre pasaport, ehliyet, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı ücreti