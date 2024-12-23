"2050 yılında, dünya nüfusunun yarısı miyopi olabilir"

Göz kırma kusurlarının miyopi, hipermetropi, astigmatizm olarak sınıflandırabileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Kılıç, “Bu üç durumda da hastalarımız görme bulanıklığı şikayetiyle bize geliyor ve bulanık, çatallı görme şikayetlerini anlatıyor. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizm günümüzde çok sıklaşmıştır. Genetik risk faktörleri nedenleri arasında olabilmektedir. Aynı zamanda bu hastalarımız genellikle dijital ekran başında çalışan kişilerdir. Özellikle son yıllarda kapalı ortamdaki ofis şartları da miyopinin artmasına sebep olmaktadır. Öyle ki 2050 yılında, dünya nüfusunun yarısı miyopi olacak diye tahmin ediyoruz" diye konuştu.

REKLAM HASTALAR BULANIK GÖRME ŞİKAYETİYLE BAŞVURUYOR Hastaların bulanık görme şikayetiyle başvurduklarını aktaran Kılıç, “Biz bu konuda kendilerine cerrahi ya da cerrahi dışı yöntemlerden bahsediyoruz. Cerrahi olmak isteyen yani kalıcı bir görme yetisine sahip olmak isteyen hastalarımız için gerekli testlerimiz var. En başta göz kuruluğu testi yapıyoruz. Arkasından kornea ve retina muayenesi yapıyoruz. Gerekli sistemik hastalıkları var mı sorguluyoruz. En sonda da gebelik var mı yok mu diye sorduktan sonra cerrahi yöntemler hakkında bilgi veriyoruz. Lazer uygunluk testlerinde en başta yaşın uygun olması gerekir. Hastanın 18 yaş üstünde olması gerekir. Son 1 yıl içinde göz numarasının değişmemiş olması gerekir. Korneanın şekli, yapısı ve kalınlığı ameliyat için uygun olması gerekmektedir. Son olarak da retina muayenesini yapıldıktan sonra hastamıza yöntemler hakkında bilgi veriyoruz” dedi.

Kılıç, "Hastalar ameliyattan bir gün sonra spor, banyo yapabiliyor, yüzmeye gidebiliyor ve hatta boks yapabiliyor. Bu yöntemde, önceki jenerasyonlarda olduğu gibi kornea iyileşme süresi oldukça kısalmış durumda. Aynı zamanda görme rehabilitasyonu da çok kısa oluyor. Yani ertesi günden itibaren görüş başlıyor ve bir hafta içerisinde net bir görüşe ulaşabiliyor. Boks, tekvando gibi yakın dövüş sporlarıyla ilgilenenler, göze darbeye açık görevlerde çalışan askerler, polisler veya güvenlik görevlileri gibi meslek sahipleri için oldukça güvenli bir şekilde yapabiliyoruz. Bu yeni yöntemde, yalnızca 2 milimetrelik bir kornea kesisi yapılıyor ve gözlük numarasını düzeltmek için gereken çok küçük bir parça kornea içinden çıkarılıyor” diye konuştu.

REKLAM Doç. Dr. Kılıç sözlerine şöyle devam etti: “Eğer hastamızda korneasında herhangi bir problem yoksa, yaşı uygunsa ve gözle ilgili başka bir sorunu bulunmuyorsa, bu yöntem yüzde 99’un üzerinde güvenli bir yöntemdir. Ayrıca, yüzde 99’un üzerinde de etkinlik oranına sahiptir. Burada etkinlik derken numara açısından bahsetmiyoruz, görme kalitesinin artmasından söz ediyoruz. Güvenli olduğundan bahsederken ise gelecekte korneada herhangi bir patoloji çıkmamasından bahsediyoruz.”